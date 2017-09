Der Selbstmord von Linkin Park-Sänger Chester Bennington war nicht nur für seine Fans ein großer Schock. Vor allem für seine Witwe Talinda und seine Kinder bedeutet sein Tod einen großen Verlust.

Letztes Video von Chester Bennington

Im Juni hatte sich der Rockstar im Alter von 41 Jahren das Leben genommen. Kurz vor seinem Tod hatte er in einem Interview offenbart, an Depressionen zu leiden. "Ich kann entweder aufgeben oder verdammt nochmal sterben oder ich kann für das, was ich will, kämpfen", hatte er dem englischen Mirror erzählt.

Dass Depressionen viele Gesichter haben, zeigt nun seine Witwe Talinda Bennington mit dem letzten Video des verstorbenen Sängers. In dem Clip scherzt der Linkin Park-Star mit seinen Kindern und testet Bonbons in ausgefallenen Geschmacksrichtungen.

"So sah seine Depression für uns aus – nur 36 Stunden vor seinem Tod. Er hat uns sehr geliebt, und wir haben ihn geliebt", schreibt Talinda Bennington dazu. "Ich zeige euch das, damit ihr wisst, dass Depressionen kein bestimmtes Gesicht oder Stimmung haben."

My next tweet is the most personal tweet I have ever done. I'm showing this so that you know that depression doesn't have a face or a mood. — Talinda Bennington (@TalindaB) 16. September 2017

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k — Talinda Bennington (@TalindaB) 16. September 2017

Seit dem Tod ihres Mannes setzt sich Talinda Bennington für Menschen ein, die ebenfalls an Depressionen leiden. "Wir sind für euch da. Bitte sucht euch Hilfe", fordert sie Betroffene auf.

Foto: REUTERS/Steve Marcus

Sehen Sie keinen Ausweg? Scheuen Sie sich nicht, Hilfe zu holen. Wo Sie diese finden:

Telefonseelsorge (bundesweit), 142, www.telefonseelsorge.at

Rat auf Draht (bundesweit, für Kinder und Jugendliche), 147, www.rataufdraht.orf.at

Sozialpsychiatrischer Notdienst / PSD (Wien), 01 / 313 30, www.psd-wien.at/psd Krisentelefon (NÖ), 0800 / 20 20 16