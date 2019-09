Chester Bennington-Witwe Talinda ist wieder verlobt

"Ich werde meine Ehemann Chester immer lieben und ihn ehren, in dem ich mein Leben lebe. Ein Leben, voll mit Liebe und Glück. Weil es das ist, was er sich für mich gewünscht hätte", schreibt sie zu ihrem Posting. Weitere Details über ihren Verlobten sind bislang nicht bekannt.

Chester Bennington wurde am 20. Juli 2017 in seiner Villa in Palos Verdes Estates aufgefunden. Er hatte sich im Alter von 41 Jahren das Leben genommen und hinterließ sechs Kinder.