Für ihre neue Filmrolle im Drama "Tully" musste Charlize Theron einiges an Gewicht zulegen. Das Abnehmen nach dem Dreh sei jedoch "in jeder Hinsicht (so) brutal" gewesen, dass es sie psychisch und körperlich fertig machte.

"Ich habe es an meinem Körper gespürt. Der Zucker hat mich in eine massive Depression gestürzt. Ich war krank. Ich konnte das Gewicht nicht verlieren. Ich rief meinen Arzt an und sagte: 'Ich glaube, ich sterbe'", erzählte Theron jetzt dem Magazin Variety.

Kate Winslet war nach dem Dreh der Dramen "Revolutionary Road" und "Der Vorleser" (Bild) am Ende: "Diese beiden Filme innerhalb von 18 Monaten zu drehen, hat mich wahnsinnig gemacht. Nach beiden Erfahrungen habe ich mich gefühlt, als könnte ich nicht mehr sprechen."

Für ihre Darstellung der französischen Chansonniere Edith Piaf in "La Vie en Rose" wurde Marion Cotillard 2008 mit einem Oscar ausgezeichnet. Nach dem Dreh ging es ihr aber monatelang schlecht.

"Das war das erste Mal, dass ich Probleme hatte, einen Charakter wieder loszuwerden", erzählte sie. "Ich habe mehr als sechs Monate in einer anderen Dimension gelebt. Ich habe meine Freunde und meine Familie nicht getroffen, weil sie mich sonst seltsam gefunden hätten."

Um sich auf seine Bergsteiger-Rolle in "Everest" (2015) vorzubereiten, begab sich Jake Gyllenhaal für mehrere Tage in eine Unterdruckkammer, um eine Höhenkrankheit zu simulieren. Das Experiment habe bei ihm eine "starke Depression" bewirkt, so der Schauspieler im Nachhinein.

Oscar-Preisträgerin Sally Fields gelang mit der 60er-TV-Serie "The Flying Nun" der Durchbruch. Mit ihrer Rolle fühlte sie sich damals jedoch dermaßen unterfordert, dass sie Depressionen bekam.

"Ich habe so schrecklich gelitten. Ich war depressiv und ich war 19 und ich sollte nicht etwas spielen, das 'Die fliegende Nonne' heißt. Ich wollte nicht den ganzen Tag wie eine Nonne gekleidet sein", so Fields über ihre erste Rolle.

Für seine Rolle in "Jerry Maguire" wurde Kinderstar Jonathan Lipniscki jahrelang von seinen Schulkameraden gehänselt. Danach habe er jahrelang an Panikattacken und Depressionen gelitten, wie der heute 26–Jährige in einem Instagram-Posting enthüllte.

Erst dank einer Therapie und der moralischen Unterstützung seitens seines Filmpapas Tom Cruise gehe es ihm heute psychisch wieder gut.

Für das Musical "Les Miserables" hungerte Anne Hathaway nicht nur tagelang und rasierte sich die Haare ab, die Rolle nahm sie auch psychisch extrem mit. "Ich musste obsessiv an die Sache rangehen, um so auszusehen, wie jemand, der kurz davor ist zu sterben. Ich habe mich definitiv von der Realität entfernt."

Es habe mehrere Wochen gedauert, bis sich Hathaway wieder wie sie selbst gefühlt habe. "Ich konnte auf das Chaos um mich herum nicht reagieren, ohne überfordert zu sein."

Adrien Brody gab in "Der Pianist" den polnisch-jüdischen Pianisten Wladyslaw Szpilman, der während des Zweiten Weltkriegs ins Warschauer Ghetto übersiedeln muss. Um sich in seinen Charakter hineinzufühlen, brach er all seine sozialen Kontakte ab und verkaufte sein Hab und Gut.

Die Rolle sei "völlig vereinnahmend" gewesen, so Brody. "Noch ein gutes Jahr später war ich wohl schwer depressiv. Ich habe mich einer extremen psychischen und körperlichen Transformation unterzogen", erzählte er dem Guardian.

Brad Pitt fand die Dreharbeiten zu "Interview mit einem Vampir" so frustrierend, dass er sogar aus dem Projekt aussteigen wollte: "Sechs Monate in der verdammten Finsterniss, Kontaktlinsen, Make-up", so Pitt. "Ich habe mich elend gefühlt."