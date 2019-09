Celine Dion fleht Drake an, sich nicht ihr Gesicht zu tätowieren

Denzel Washington, Sade, die Beatles, die Rolling Stones und Rihanna zieren bereits Drakes Körper. Celine Dion wäre also in berühmter Gesellschaft. Als Kompliment möchte sie die Tattoo-Ankündigung aber nicht sehen. "Du kannst mir Liebesbriefe schreiben, mit Autogramme für meine Kinder schicken. Du kann kannst mich besuchen kommen, und wir essen zusammen. Oder wir gehen etwas trinken. Wir können zusammen singen. Was auch immer du möchtest. Ich kann mit deiner Mutter sprechen, aber bitte, tu es nicht", sagt Dion und untermauert ihre Bedenken: Ihre Gesicht sei nicht die beste Wahl. Sie sei immer sehr dünn gewesen, und auch Drake werde älter. "Mein Gesicht wird immer länger und es wird nicht schöner - also bitte lass es dir nicht stechen", plädiert sie.

Wenn es denn sein müssen, dann solle Drake sich doch bitteschön für ein Fake Tattoo entscheiden.