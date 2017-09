Cathy Lugner zieht sich für slowakischen Playboy aus

Eigentlich war es ja immer ihr Wunsch, am Cover des US-Playboys zu prangen. Jetzt aber tut es die Slowakei-Ausgabe des Männermagazins offenbar auch. Cathy Lugner hat sich für die Jubiläumsausgabe in erotische Posen geworfen und sich unter anderem auch ins berühmte Bunny-Kostüm geschmissen.

Foto: Playboy Slovakia - Johnny Kortis

Wie ihr Ex-Mann Richard Lugner die Bilder findet - durch den sie bekannt geworden ist - ist nicht überliefert. "Da kann er mal schön sehen, was er jetzt alles verpasst", erklärt Cathy in Bezug auf ihren Ex.

Foto: Playboy Slovakia - Johnny Kortis