Vergangenen Donnerstag hatte Cathy Lugner am Wiener Opernball ihren ersten Auftritt als Reporterin absolviert. Für ihre Kleiderwahl wird die 28-Jährige im Netz aber scharf kritisiert.

Viel Kritik für Pelzmantel

Bei ihrem Einzug in die Wiener Staatsoper am großen Opernball-Abend hatte sich Cathy Lugner in einem dicken Pelzmantel präsentiert, den viele ihrer Follower für Echtpelz halten und nun gegen das Outfit der Mörtel-Ex im Internet lästern.

"Ich fand dich und deine Tochter, entgegen vieler Meinungen, immer sehr sympathisch. Aber Echtpelz? Geht gar nicht! Unterste Schublade!", schreibt unter anderem ein Instagram-User. "Wie viele Chinchillas da wohl sterben mussten …?", fragt sich ein anderer.

Viele weitere Kommentare schlagen in die gleiche Kerbe:

"Warum muss es (wieder mal) echter Pelz sein? Tun dir diese armen Tiere denn gar nicht leid? Nicht besonders vorbildlich für deine Tochter."

"OMG! Hast selber einen Hund und trägst Pelz. Schäm dich!"

"Furchtbar, PELZ geht gar nicht!!!"

Auch sonst musste Cathy für ihren Auftritt auf dem Opernball Kritik über sich ergehen lassen: "Du bist so peinlich. Merkst du nicht, dass kein Hahn mehr nach dir kräht?", lästerte ein Follower, während eine Lugner-Anhängerin schimpfte:"Lass unseren Richard in Ruhe und verschwinde aus Wien."

Auch Cathys Fähigkeiten als Reporterin wurden infrage gestellt: "Melanie Griffith war von ihrer doofen und unprofessionellen Art einen Interviewversuch zu führen, total genervt", will eine Nutzerin wissen.

Zu allem Überfluss ist Cathys Versuch, den Baumeister beim Opernball zu interviewen in die Hose gegangen. Lugner hatte seiner Ex eine Abfuhr erteilt, über die sie sich gegenüber der Bild ärgert: "Das kriegt er zurück. Und Melanie Griffith ist auch nicht nett. Zu sagen, man hätte sie schon zehn Mal nach Wien gefragt. Was soll man denn sonst fragen."

