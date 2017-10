Busenwunder Katie Price verkauf jetzt Särge

Eine Ruhestätte. Sachen gibt’s ... wie die blühende Fantasie von Katie Price (39), die nun ihren jüngsten Clou in Sachen Vermarktung angekündigt hat. "Ich werde Katie-Price-Särge entwerfen – mit Glitzer." Bedarf ist nach Ansicht der Unternehmerin, die auch eine eigene Kosmetiklinie vertreibt, Bücher schreibt, singt und modelt, gegeben. "Worin würden Sie lieber jemanden beerdigen? In einem Holzsarg oder einem mit Steinchen?", fragte sie das englische Boulevard-Blatt The Sun erklärend.

Selbiges dachte das Projekt nun weiter und entwarf, in Anlehnung an die Über-Oberweite seines einstigen "Seite-Drei-Girls", das Modell "Breast in Peace" mit Aufschrift: "Ashes to ashes – bust to bust". Chapeau!

Foto: /Katie Price via Instagram

Angst, ihre Geschäftsidee könnte geschmacklos sein, hat Price nicht. "Jeder, der Sinn für Humor oder eine Vorliebe für pinke Glitzersteinchen hat, wird meine Särge lieben." Price für den Sarg gibt’s noch keinen.