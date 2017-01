Von Größe B auf BH-Größe D aufgeblasen - und wieder weg damit. Sophia Thomalla hat sich nach einer Brustvergrößerung nun wieder unters Messer gelegt, um ihre Oberweite verkleinern zu lassen.

Vor allem beim Sport hat die große Oberweite gestört, so Thomalla zur Bild: „Ich mache viel Sport und da taten öfters mal Brust- und Rückenwirbel weh. Und vorne kleiner schläft es sich auch besser.“

saumüde aber glücklich. Darf wieder zurück nach Bööööörlin ✈️ Ein von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) gepostetes Foto am 22. Jan 2017 um 2:15 Uhr

So sah Sophia noch vor einigen Tagen aus:

Ein von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) gepostetes Foto am 7. Jan 2017 um 0:50 Uhr

Laut der Moderatorin ist aber kein Silikon im Spiel gewesen. Mit der Verkleinerung liegt die 27-Jährige voll im Trend. Auch Busen-Star Pam Anderson oder Victoria Beckham haben sich ihre Silikonbrüste wieder entfernen lassen.

Im Trend: Promis lassen sich Silikon entfernen