Schnee, Sturmböen und Nebel: So eisig wird der Start in die Osterwoche

Schlechte Nachrichten zum Wochenbeginn: Zu Ostern wird es wieder nass und kalt! Neben neuem Schneefall bringt uns die Karwoche auch Sturmböen und Nebel. Im Norden zieht am Montagmorgen zäher Seenebel vom Meer herein, der sich gebietsweise in Küstennähe den ganzen Tag hält.