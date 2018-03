Perfektes Duo: Welches Peeling passt zu deinem Hauttyp?

Verschiedene chemische Wirkstoffe wie etwa Hydroxysäuren oder auch Fruchtsäuren werden in einer für deinen Hauttyp abgestimmten Konzentration auf die Haut aufgetragen. Die chemischen Säurebausteine tragen die obere Hautschicht ab und regen so die Kollagenbildung der unteren Hautschichten an. Das sorgt für mehr Elastizität und beugt kleinen Fältchen und Pigmentflecken vor.