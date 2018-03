Nur eine Möhre täglich? Das steckt wirklich hinter ihrem Gewichtsverlust

Den Smoothie am Morgen bereitet Judith Williams ihr Mann zu, ansonsten achtet die 45-Jährige auf eine ausgewogene Ernährung. Doch was für sie wirklich zählt, ist die Freude am Tanzen: „,Let’s Dance‘ bedeutet für mich so viel Spaß, ich habe einfach eine Freude daran, wieder meinen Körper zu spüren und wieder einmal Frau zu sein!“ Gerade für Frauen in ihrem Alter sei es besonders schwer, aus dem Alltagstrott zwischen Unternehmerin und Mutter auszubrechen und sich wieder neu zu definieren. Umso mehr zähle es dann, einen Ausgleich zu finden, der Frau Spaß und Freude bereitet. Und dass der Glücksfaktor zusätzlich das ein oder andere Kilo purzeln lässt, ist ja bekannt.