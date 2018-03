Familiendrama bei Traumhochzeit

Der Erbprinz und seine Mutter Chantal kamen natürlich auch nicht. Alle drei jungen Männer (Pierre, Andrea, Ernst August) waren ohne Frauen nach Lima gereist, sie blieben mit den kleinen Kindern jeweils zu Hause. So hielt der Haus-Chef ohne die meisten seiner Familienmitglieder Hof. Es wurde feuchtfröhlich, Mojitos und Caipis am laufenden Band. Dazu immer eine Zigarette in der Hand. Er und sein bester Freund Jorge Montojo (Party-Kumpel aus Ibiza) gingen nachts um 1.18 Uhr als Letzte und rauschten in einer schwarzen Mercedes-Limo zum noblen „Country Club Lima Hotel“, wo Ernst August der Rezeptionistin wegen vermeintlich schlechter Organisation des Aufenthalts noch einen Einlauf verpasste:„Wir kümmern uns um alles heißt nicht, es wird auch richtig gemacht! “ Königliche Hoheit war mächtig in Form.