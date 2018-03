Beim Rosenball im Liebesglück: Es wird ernst mit dem Millionärssohn

In einem zarten Kleid mit funkelnden Pailetten und einem glänzenden Rock zeigte die junge Prinzessin, was für eine schöne Frau aus ihr geworden ist. Für das glückliche Strahlen in ihrem Gesicht dürfte jedoch nicht die Traumrobe verantwortlich gewesen sein, sondern der Mann an ihrer Seite. Ihr Freund Ben-Sylvester Strautmann (19) begleitet Alexandra nicht zum ersten Mal zu einem öffentlichen Auftritt und das spricht dafür, wie ernst es die beiden meinen. Mehr Details zu ihrem romantischen Auftritt, verraten wir euch oben im Video.