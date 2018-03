Anti-Pollution: 3 Beauty-Geheimnisse, mit denen Profis ihre Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen

Wer in puncto Schönheit mitreden will, kommt an dem Trendbegriff „Anti-Pollution“ in diesem Jahr nicht vorbei. Zum Glück! Denn tatsächlich sind Umwelteinflüsse für so manches Beauty-Leiden verantwortlich: Stress bringt unsere Haut aus dem Gleichgewicht und sorgt für unschöne Irritationen, UV-Strahlung beschleunigt den Alterungsprozess, durch Abgase verschmutzte Luft und Feinstaub bedingen verstopfte Poren. Umso wichtiger also, dass bei der Hautpflege keine Kompromisse gemacht werden – um den schädlichen Umwelteinflüssen auf natürliche Weise den Kampf anzusagen. Wie uns das gelingt? Mit dem Anti-Pollution-Komplex von lavera Naturkosmetik!