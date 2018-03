5 simple Food-Tipps, die du beim Frühstück für dein Kind beachten solltest

Apropos entweder oder: Kinder die Wahl bei der Ernährung zu lassen, kann in puncto Ausgewogenheit ebenso erfolgversprechend sein – solange wir Eltern die Oberhand über die grundsätzlichen Optionen behalten. Du möchtest, dass dein Kind gleich morgens mit genügend Ballaststoffen, wenig gesättigten Fettsäuren, wichtigen Vitaminen versorgt wird? Dann lasse es doch zwischen zwei Mahlzeiten auswählen, die beide all diese Eigenschaften haben. Ein Beispiel: Mit dem Haferdrink Original von Alpro stellt ihr sicher, dass eure Kids ein Frühstück genießen, das reich an Ballaststoffen, von Natur aus arm an gesättigten Fettsäuren und zu 100 Prozent pflanzlich ist – aber lasst sie doch selbst entscheiden, wie sie in den Genuss all dieser Vorzüge kommen.