Brangelina-Bodyguard: "Ich übernahm die Vaterrolle"

Angelina Jolie und ihr Noch-Ehemann hätten Mark Billingham so sehr vertraut, dass er Maddox, Shiloh & Co. überrall hin mitnehmen durfte. Während Jolie und Pitt an ihrer Karriere feilten, hätte er so viel Zeit mit dem Nachwuchs der beiden Schauspieler verbracht, dass er "quasi die Vaterrolle übernahm."