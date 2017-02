Brad Pitt ist offenbar endgültig bereit, mit seiner Noch-Ehefrau Angelina Jolie abzuschließen. Fünf Monate nach der Trennung mistet der Schauspieler die gemeinsame Familienvilla in Los Angeles aus - und entrümpelt dabei alles, was ihn an Angelina erinnert.

Pitt entrümpelt Angelinas Sachen

Nachdem Angelina Jolie im Septemeber die Scheidung eingereicht hatte, kam Brad Pitt zunächst bei Freunden unter. Mittlerweile ist der 53-Jährige wieder in das Haus eingezogen, in dem er einst mit Jolie und ihren sechs gemeinsamen Kindern Maddox, 15, Pax, 13, Zahara, 13, Shiloh, 10, Vivienne, 8, und Knox, 8, gelebt hatte.

Während Jolie mit den Kids schon vor einger Zeit in ein Strandhaus in Malibu gezogen ist, hat sich Pitt daran gemacht, das ehemalige Familienanwesen zu renovieren - und entrümpelt die Villa nun komplett.

Radar Online veröffentlichte Fotos, auf denen der Hollywoodstar Möbel, Fotos und andere Habseligkeiten aus dem Haus abholen lässt. Angeblich will Pitt vor allem jene Dinge loswerden, die ihn an Jolie erinnern.

"Brad braucht Angelinas Kram nicht, Dinge wie Teppiche aus dem Fernen Osten, seltsame Ornamente, Decken und verschiedene Möbelstücke, die sie als Paar gemeinsame gekauft haben", erzählt ein Insider.

Foto: APA/AFP/CARL COURT

Teure Umbauarbeiten für die Kinder

Für mehrere Millionen Dollar lässt der "Allied"-Star im Garten des Anwesens außerdem eine riesige Spielwiese für seine Kinder errichten. Ein Trampolin wurde bereits aufgestellt und ein Skatepark gebaut. Ein Insider behauptet jedoch: "Das ist erst der Anfang. Er möchte auch einen Teil vom Haus abreißen, damit dort ein Spielplatz entstehen kann."

Foto: pps.at

Derzeit streiten Brad Pitt und Jolie noch um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Pitt darf seinen Nachwuchs momentan nur einmal die Woche sehen, was sich künftig aber ändern soll.

