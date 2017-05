"Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es einen Tag nach dem College gab, an dem ich kein Glas getrunken oder einen Spliff geraucht habe. Man will im Grunde vor irgendetwas davonlaufen" – mit seiner Alkoholbeichte im Interview mit dem Magazin GQ überraschte Brad Pitt vergangene Woche seine Fans.

Inzwischen soll er sich in Behandlung begeben haben. Er mache eine Therapie und "liebe es", so Pitt. Dass er versucht, seine Sucht unter Kontrolle zu bekommen, soll einem Insider zufolge auch bei Angelina Jolie gut ankommen.

Brad Pitt kämpft um seine Familie

"Er trifft eigene Entscheidungen. Er strengt sich wirklich an, seine Kinder zurückzubekommen und der Familie geht es inzwischen schon viel besser", erzählt ein Freund des sechsfachen Vaters gegenüber Entertainment Tonight.

Jolie hatte im September 2016 die Scheidung eingereicht und auf das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10) und die achtjährigen Zwillingen Knox und Vivienne bestanden. Pitt wurde ein Besuchsrecht eingeräumt. Doch nun steigen die Chancen, dass der Hollywoodstar seinen Nachwuchs künftig öfter zu sehen bekommt.

Jolie zieht in Pitts Nähe

Denn nicht nur Pitt kämpft um seine Familie. Auch für Angelina hat das Wohl der Kinder Priorität. Damit die Kids beide Elternteile in ihrem Leben haben können, soll sie nun sogar eine Villa in Pitts Nachbarschaft in Los Feliz, Kalifornien, gekauft haben, wo der verlassene Schauspieler derzeit alleine das ehemalige Familienanwesen bewohnt. Hier wolle sie demnächst zusammen mit ihren Kindern einziehen.

"Angelina wollte, dass ihre Kinder eine Beziehung zu Brad haben. Da hat es Sinn, in seiner Nähe zu wohnen", so der Insider.

Sie selbst hatte in ihrem ersten Interview nach der Trennung zu verstehen gegeben: "Es war eine sehr schwierige Zeit. Wir werden diese Zeit überstehen und hoffentlich deswegen eine stärkere Familie werden." Jolie weiter: "Wir sind eine Familie und werden immer eine sein."

Sein übermäßiger Alkoholkonsum wurde im letzten Jahr zu einem "Problem", wie Pitt nun selbst im Interview zugab. Doch nun wolle er sich diesem stellen: "Entweder man leugnet es sein ganzes Leben oder man kämpft dagegen an und geht gestärkt daraus hervor."

