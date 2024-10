Brad Pitt: All diese Frisuren begleiteten ihn durch seine Karriere

Brad Pitt und George Clooney sind derzeit häufiger gemeinsam auf dem roten Teppich zu sehen. Der Grund ist ihr gemeinsamer Film "Wolfs" , ein Thriller von Regisseur Jon Watts , in dem die beiden "BFFs IRL" ("best friends forever in real life", also: "beste Freunde für immer im echten Leben") zwei Problemlöser spielen, die widerwillig zusammenarbeiten müssen.

Während in sozialen Medien von vielen Usern hämisch (und im Schutz der Anonymität) angemerkt wird, dass man dem 63-jährigen Clooney mittlerweile sein Alter ansehe, wird Pitt für sein Aussehen gelobt: Der Schauspieler, aktuell glücklich mit der Schmuckdesignerin Ines de Ramon liiert, sehe so jung wie schon lange nicht mehr aus, man würde ihm seine 60 Jahre nicht glauben, so der Konsens vieler User.

Für Brad Pitts jüngeres Aussehen ist vielleicht auch seine Frisur verantwortlich, die frappant jener aus den "Oceans"-Filmen ähnelt, in denen Pitt ebenfalls gemeinsam mit Clooney vor der Kamera stand und die zu seinen größten Kinohits zählen. Wohl also kein Zufall, dass Pitt sich nun für diesen Haarschnitt entschied – auch wenn es für den Erfolg des Films nichts nützte: "Wolfs" gilt für viele Kritiker als grandios gescheitert. Gut möglich also, dass Pitts Frisur tatsächlich das Beste am Film ist.

Der KURIER hat Pitts neues gefeiertes Aussehen jedenfalls zum Anlass genommen, um all die zahlreichen Frisuren des Megastars Revue passieren zu lassen. Denn so wandlungsfähig und kreativ sich Pitt in seiner Rollenauswahl gibt, so mutig und trendig zeigt er sich auch seit Beginn seiner Karriere mit seiner Haarpracht.