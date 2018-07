Boris und Lilly Becker: Streit um Unterhalt spitzt sich zu

Die Fronten zwischen ihm und seiner Noch-Ehefrau scheinen nun jedenfalls verhärtet. Laut Bild will Lilly jetzt angeblich sogar aus dem gemeinsamen Haus ausziehen und für sich und Sohn Amadeus ein neues Heim suchen. Ihrem Sohn zuliebe will die 42-Jährige in der Großbritannien bleiben.

"Auf jeden Fall in London und am besten in unmittelbarer Nachbarschaft, weil Amadeus dort Freunde und Schule hat", erzählt eine Freundin.

Für den Achtjährigen versucht das Model nun stark zu sein. Während Becker derzeit als Wimbledon-Kommentator im Einsatz ist, kümmert sich seine Noch-Ehefrau hauptsächlich um Amadeus.

Auf Instagram postete Lilly Becker vor wenigen Tagen eine Liebes-Erklärung an ihren Sohn. "Mama, du hast diese Kinder bekommen – du. Kein anderer. Du hast diese Kinder bekommen, weil du diejenige bist, die sie brauchen (...) Du hast die Motivation und die Liebe um diesen Kindern alles zu geben, was sie brauchen (...) An Tagen, an denen Du Dich hinterfragst, erinnere Dich an all das", schrieb sie unter anderem.