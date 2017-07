Jana Ina Zarrella wurde schon mehrmals zum Bodyshaming-Opfer, wie der Reality-Star in einem Interview jetzt erklärt. Viele hielten die heute 40-Jährige für zu dick, um wirklich Karriere machen zu können. "Also, ich habe schon oft in meinem Leben gehört, dass ich zu breit oder zu dick für irgendwelche Jobs bin", berichtet sie gegenüber RTL.

Die Frau von Sänger Giovanni Zarrella erklärt, dass ganz andere Maßstäbe in der Showbiz-Branche und als Model gelten, die fast unmöglich zu erfüllen seien.

"Ich bin keine Size Zero, ich bin eine klassische 36", schildert sie das Problem. Das sei als Model aber schon zu viel.

Deshalb macht Jana Ina nun lieber bei dem TV-Projekt "Curvy Supermodel". Gemeinsam mit Angelina Kirsch, Carlo Castro und Peyman Amin sucht die Moderatorin jeden Montag um 20.15 Uhr auf RTL 2 Deutschlands schönste Kurven - um zu beweisen, dass es keine klassischen Supermodel-Maße braucht, um schön und sinnlich zu sein.