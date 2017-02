Das Instagram-Bild, mit dem Beyoncé Knowles am Mittwoch ihre Schwangerschaft verkündete, war nur der Anfang. Inzwischen hat die 35-Jähige auf ihrer Webseite beyonce.com weitere Fotos hochgeladen, mit denen sie die bevorstehende Geburt ihrer Zwillinge abfeiert.

Geschossen wurden die farbfrohen Bilder - darunter auch Unterwasser-Aufnahmen und Fotos von Beyoncé mit ihrer Tochter Blue Ivy - von dem New Yorker Fotografen Awol Erizku.

Sängerin Beyoncé präsentiert sich hüllenlos auf ihrer Homepage

Wie groß Beyoncés und Jay Zs Vorfreude auf den Nachwuchs ist, verriet auch ein Insider gegenüber Us Weekly: "Sie sind außer sich. Sie haben lange versucht, noch ein Baby zu bekommen." Jetzt haben die beiden Superstars gleich doppelten Grund zur Freude. Der Insider weiter: "Es ist sogar besser als sie gehofft hatten. Blue (Ivy) kann es kaum erwarten, große Schwester zu werden."

Seit Wochen kursierten in den Medien bereits Gerüchte darüber, dass der Pop-Star schwanger sein konnte. Am Mittwoch beendete die Musikerin die Diskussionen selbst.

Beyoncés Botschaft fiel - zugegeben - etwas kitschig aus: Sie veröffentlichte ein Bild, auf dem sie mit einem grünen Schleier vor einem riesigen Blumengesteck sitzt. Dabei trägt sie nur Unterwäsche.

Sie und ihr Mann Jay Z würden Zwillinge erwarten, gab Knowless in ihrem Posting bekannt.

Für das Traumduo des Showbusiness werden es die Kinder zwei und drei. Im Jänner 2012 kam ihre erste Tochter Blue Ivy zur Welt.

Das Foto gilt schon jetzt als das meist-gelikte Bild in der Geschichte von Instagram. Es hatte nach nur 16 Stunden mehr als 7,5 Millionen Likes bekommen.

Stars wie Rihanna, Chrissy Teigen, Brie Larson und Ellen DeGeneres gratulierten Beyoncé zu ihrer Schwangerschaft.

Auch Fans feierten die freudige Nachricht. Auf den Kitsch-Overload reagierte man im Netz aber auch mit Spott:

Listen, if Beyonce thinks she can bring up not one, but TWO babies to survive in this New America then we can ALL make it.