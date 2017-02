Beyonce sagt Auftritt am Coachella-Festival ab

Pop-Superstar Beyonce hat ihre Teilnahme am Coachella-Festival abgesagt. Die mit Zwillingen schwangere Sängerin sei dem Rat ihrer Ärzte gefolgt, erklärten die Veranstalter des berühmten Festivals in Südkalifornien am Donnerstag (Ortszeit). Beyonce werde aber im kommenden Jahr wieder einer der wichtigsten Stars sein.

Das zweiwöchige Festival findet im April in Kalifornien statt. Wer die Popdiva ersetzen soll, ist noch nicht bekannt. Beyonce hatte vor kurzem öffentlich gemacht, dass sie Zwillinge erwartet.

Foto: beyonce.com

Fans haben bereits Fotomontagen entworfen, die zeigen, wie die hochschwangere Sängerin am Coachella auftritt.

