Bestbezahlte Promis: Auf- und Absteiger des Jahres

Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat wie jedes Jahr die bestbezahlten Promis der Welt ermittelt. An der Spitze: US-Rapper Diddy (47) . Der Musiker, der sich früher auch Puff Daddy oder P. Diddy nannte, zählte in den 90er-Jahren zu den erfolgreichsten Hip Hop-Stars weltweit. Inzwischen veröffentlicht er kaum noch Songs, mischt aber fleißig in der Mode- und Getränkebranche mit – wodurch Diddy in den letzten zwölf Monaten geschätzte 130 Millionen US-Dollar eingenommen haben soll.