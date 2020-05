Bernhard Paul: "Schadenfreude schüren"

Berge an Post in seiner Wohnung an der Linken Wienzeile lassen vermuten, wie lange Bernhard Paul (67) nicht hier gewesen ist. Erst am Wochenende reiste der "ewige Clown" mit Ehefrau Eliana Larible (53) und den Kindern Lili (16), Adrian (21) und Vivi (25) aus Mallorca an, um am Wiener Rathausplatz die Zelte seines Circus Roncalli aufzuschlagen. Heute Abend feiert das neue Programm "Time is Honey" Premiere. Der Talk.

Kann man das Publikum noch mit einem Zirkus begeistern? Bernhard Paul: Live-Unterhaltung kann durch nichts ersetzt werden. Alles, was uns heute geboten wird, spielt sich über Bildschirme ab, sogar Erotik. Umso größer ist wieder die Sehnsucht nach Dingen, die man anfassen, riechen, spüren kann.

Sie hatten keinerlei finanzielle Einbußen in letzter Zeit?

Mehr als 20.000 Tickets in so kurzer Zeit kann man nicht verkaufen. Es spielt natürlich vieles mit: Marketing – und dass wir nicht Zirkus von gestern machen. In den letzten 38 Jahren haben wir uns immer weiterentwickelt.

Die Anfänge Ihrer Zirkuskarriere waren schwer – wann haben Sie ans Aufgeben gedacht? Wahrhaftig nie, weil es kein Zurück gab. Hätte ich nicht weitergekämpft, wäre ich schwer abgestürzt, hätte mein Leben lang Schulden bezahlen oder als U-Boot leben müssen. Die Angst vorm Scheitern trieb mich an.