Seit eineinhalb Jahren ist die 33-jährige Alejandra Silva die Frau an Richard Geres Seite. Wie verliebt der Hollywoodstar in seine junge Freundin ist, zeigte er jetzt ganz öffentlich auf der Berlinale: Da konnte Gere auf dem roten Teppich nicht die Hände von Silva lassen.

Richard Gere: Turtelauftritt in Berlin

Richard Gere und Alejandra Silva präsentierten sich in Berlin ganz als Traumpaar: Händchenhaltend und schmusend posierten die beiden für die Fotografen.

Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Bei so viel öffentlicher Zuwendung verflog bei der schönen Silva bestimmt jegliche Furcht vor dem Blitzlichtgewitter: Obwohl selbst nicht prominent meisterte die Journalistin ihren Auftritt an der Seite des "Pretty Woman"-Stars mit Bravour.

Foto: REUTERS/FABRIZIO BENSCH Foto: AP/Markus Schreiber

Zuvor schoss der stolze Schauspieler höchstpersönlich noch ein Foto von Alejandra, auf dem sie sich für die Filmfestspiele zurecht macht.

About last night... Berlin-Ale ❤ #berlinale #alejandrasilva #richardgere Styled by @cristinareyesro Ein Beitrag geteilt von Alejandra Silva (@alejandra_silva__) am 10. Feb 2017 um 4:16 Uhr

Doch Richard Gere und seine fesche Begleitung waren nicht die einzigen Stars, die in den vergangenen Tagen bei der Berlinale für Hollywoodglamour sorgten.

Wer sich dieser Tage sonst noch in Berlin tummelt:

Berlinale: Tops und viele Flops auf dem roten Teppich

Die Berlinale ist eröffnet - und mit ihr das Schaulaufen auf dem roten Teppich. Neben zahlreichen wenig spektakulären Looks war Toni Garrn das Highlight. Das deutsche Topmodel kam in einer goldfarbenen Boss-Robe zum Screening des Eröffnungsfilms "Django". Leider komplett daneben ging das Outfit von Hannah Herzsprung. Die hübsche Chanel-Tasche konnte auch nicht über die unpassenden Stiefeletten hinwegtäuschen. Stefanie Giesingers Outfit hätte ganz gut gepasst - wäre da nicht die optische Verschmelzung mit dem roten Teppich gewesen... Gehörten ganz klar zu den stilsichersten Frauen des Abends: Heike Makatsch und Iris Berben in Schwarz. Veronica Ferres hätte sich an ihren beiden Kolleginnen ein Beispiel nehmen sollen. Der fliederfarbene Overall sah leider etwas nach Schlafanzug aus. Hinreißend: Emilia Schüle im Look von Christian Dior. Kompletter Fehlgriff: Christiane Paul im gemusterten Kleid mit Rüschen. Schauspielerin Clotilde Courau hätte mit ihrer traumhaften Robe mit tiefem Ausschnitt hingegen auch auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung geglänzt.

Berlinale: Immer mehr modische Grausamkeiten