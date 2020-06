Ben Marecek: Der knackige Jedermann

Berlin

Dafür ließ sich Benjamin, der in Wien die „ Vienna International School“ besuchte, seine Haare besonders lang wachsen: „Ich wollte sie ein wenig kürzen, aberAdi will, dass ich sie so lasse.“ Die täglichen Proben seien zurzeit anstrengend, aber produktiv: „Manchmal frage ich meinen Vater nach Rat. Aber wir proben nicht, wir diskutieren, wie man einen Satz ausspricht.“ Seine ältere Schwester(27) ist ebenfalls Schauspielerin und lebt in: „Unsere Eltern haben uns nie abgeraten, den Beruf zu ergreifen. Beide unterstützen uns dabei sehr.“ Zur Premiere hat sich die ganze Familie angesagt: „Ich hätte sie lieber in Staffeln bei den Vorstellungen gehabt, aber sie wollen alle kommen. Es ist für sie so aufregend wie für mich.“ Existenzängste? Der smarte Jungmime, der noch Single ist („Ich treff Menschen lieber zum Reden, als in lauten, verrauchten Clubs herumzuhängen“) weiß: „Es ist ein unstabiler und unsicherer Beruf, das muss einem bewusst sein. Ein Vorteil ist, dass ich durch meine Familie einfach mehr Leute kenne. Durch den Druck, ein Kind ,von‘ zu sein, wird der aber wieder ausgeglichen.“