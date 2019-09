Bella & Gigi Hadid: Rührender Brief an verstorbene Oma

Und auch Schwester Gigi, Bruder Anwar und Mutter Yolanda schließen sich mit rührenden Worten an. Yolanda Hadid schreibt auf Instagram: "Rest in Peace, mein Schutzengel. Danke, dass du mich so geliebt hast, wie du mich geliebt hast und dass du mich zu der Frau gemacht hast, die ich heute bin. Auf Engelsflügel bist du gegangen, aber in meinem Herzen wirst du für immer bleiben. Ich kann mir mein Leben nicht ohne dich vorstellen aber ich bete, dass ich dich in den Bäumen flüstern höre und deine Liebe in einer sanften Brise spüren werde. Wenn ich dich vermisse, werden dich unsere Erinnerungen für immer nah bei mir behalten. Unsere Liebe ist unendlich. Du wirst immer bei mir sein und ich werde immer bei dir sein - über alle Grenzen hinweg. Ich werde dich ewig ehren, bis wir uns wieder sehen."