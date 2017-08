Und wieder muss sich Sarah Lombardi mit negativen Meldungen auf ihrem Facebook-Account herumschlagen. Weil die Sängerin ein Bild ihres zweijährigen Sohnes Alessio postete, wie er im Gitterbett mit einem iPad spielt, gibt's viel Kritik für die "DSDS"-Kandidatin.

Lombardi schreibt zum Foto, das sie offenbar ganz witzig fand: "Hahahah von wegen schlafen ich geh grad schauen und er hat sich einfach das iPad geschnappt und chillt im Bett."

Dass ein Zweijähriger sich einfach so ein iPad oder Handy schnappen kann, finden viele alles andere als Altersgerecht für Alessio. Andererseits ist der kleine Bub wohl nicht der einzige, der auch mal kurz mit dem iPad spielen darf. Wie genau die Aktion zustande kam, ist nicht klar und wie lange Alessio tatsächlich mit dem Gerät spielen darf.

Mehr als 1.8000 Kommentare gibt es bereits zu dem Foto - und viele sehen sich bemüßigt, sich über Sarahs Erziehungsstil zu beschweren.

Einige Meldungen:

" Oh, die Supermamis sind wieder an Bord. Habt ihr noch nie ein Spaßfoto von eurem Kind gepostet, nein,? Dann geht zum lachen in den Keller."

