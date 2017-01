Da schau her – was für ein illustres Pärchen Donnerstagnacht am Wiener Zuckerbäckerball in der Hofburg. Der frisch geschiedene Baumeister Richard Lugner (84) hat schon wieder eine neue Frau an seiner Seite - wobei, ganz so neu ist sie nicht. Er besuchte den Ball nämlich mit seiner Ex-Freundin Bahati Venus (29) - auch bekannt als Kolibri. Die beiden wurden im April 2013 ein Paar, trennten sich aber Anfang 2014 schon wieder. Und es folgten ein paar brisante Äußerungen.

Böse Worte über Lugner

Zu Lugners Ehekrise mit Cathy zum Beispiel meldete sich Bahati via Facebook zu Wort: „So viele reißen weit ihr Maul auf, aber nur die wenigsten wissen wie es ist, mit Mörtel schlafen zu gehen und morgens neben ihm aufzuwachen! Katzi z.B (Anmerk. d. Red.: auch eine Lugner Ex) wurde an der Seite von Richard schwer magersüchtig und war wohl alles andere als glücklich.“

Und Kolibri setzte noch eines drauf: „Ich für meinen Teil weiß, dass die Trennung von Richard eine der besten Entscheidungen meines Lebens war.“

Das Posting verschwand aber einige Zeit danach wieder. Dafür gab sie in einem „Bild“-Interview zu Protokoll: „Richard will eine Frau, die ihm hörig ist! Es gab bestimmte Regeln, an die ich mich halten sollte. So waren seine Termine immer wichtiger als meine. Er wollte aber, dass ich überall dabei bin – als sein Accessoire. Mehr war ich nicht.“ Und auch über Sex sprach sie da: „Sex hatte ich mit ihm gar nicht! Wir sind nicht dazu gekommen, mehr sage ich dazu nicht.“

Tja, immerhin brachte ihr die Liaison auch ein bisschen was ein – die sogenannten 15 Minuten Ruhm. Sie versuchte sich als Sängerin und trat in der RTL- Nackedei- Show "Adam sucht Eva" auf.

Jetzt scheinen aber alle Unstimmigkeiten vergeben und vergessen, quasi Schnee von gestern zu sein.

„Ich freue mich sehr auf den Abend mit Richard", so Bahati zum KURIER:

Wobei, ein Liebescomeback schließt der Mörtel-King aus. „Schauen Sie, wenn ich alleine hingehe, und bei der Schirmherrin Birgit Sarata sitze, glauben die Leut’, ich bin mit Frau Sarata zusammen. Das kann ich der doch nicht antun!“ Bahati ist sehr nett, aber da läuft genau nichts, lässt er via „Seitenblicke Magazin“ ausrichten.

Nachsatz: „Vielleicht sollte ich mich wirklich nach einer etwas reiferen Dame umsehen, und nicht nach jungen Mädchen.“