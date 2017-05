Der frühere US-Präsident Barack Obama hat sich bei einer Veranstaltung in Mailand von der Bürde des Amtes entlastet gezeigt - und zugleich sein neues Schicksal als "Gefangener von Selfies" beklagt.

Die Schattenseiten des Ruhm

Während seiner Amtszeit habe er in der "einzigartigen Isolation" eines US-Präsidenten gelebt, sagte Obama am Dienstag bei einer Plauderstunde mit seinem Ex-Koch Sam Kass.

Have a #blessed Halloween. Ein Beitrag geteilt von Barack Obama (@barackobama) am 31. Okt 2016 um 11:28 Uhr

"Nun bin ich nur noch Gefangener von Selfies, was beinahe ebenso schlecht ist", schmunzelte Obama.

Als Präsident habe er in einem "Sicherheitsapparat" gelebt, in einem "sehr schönen Gefängnis", blickte Obama auf die acht Jahre im Weißen Haus zurück.

"We embrace conservation because healthy and diverse lands and waters help us build resilience to climate change." —President Obama Taking bold action to combat climate change is critical—say you support the fight. → Link in profile. #ActOnClimate Ein Beitrag geteilt von Barack Obama (@barackobama) am 12. Sep 2016 um 11:57 Uhr

In diesem Amt habe er "nicht die Freiheit gehabt, spazieren zu gehen oder in einem Cafe zu sitzen".

Seitdem er nicht mehr Präsident sei, könne er nun "überall hingehen, solange es mir nichts ausmacht, auf Schritt und Tritt Selfies zu machen".

Happy Anniversary. ???? Ein Beitrag geteilt von Barack Obama (@barackobama) am 3. Okt 2016 um 12:13 Uhr

Die 3.000 Teilnehmer der Veranstaltung "The Global Food Innovation Summit" in Mailand hatten Eintrittspreise zwischen 650 und 850 Euro gezahlt. Obama trat in einem marineblauen Anzug, mit offenem Hemd und ohne Krawatte auf.