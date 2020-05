Bald Milliardärin? Wie Nicki Minaj Geld macht

Die 'Super Bass'-Sängerin ist außerdem hart zu ihren Mitarbeitern und zu sich selbst. "Ich glaube nicht an Entschuldigungen - nicht mal bei mir selbst. Die Leute meinen, ich wäre ein Workaholic. Und es stimmt. Ich wurde nicht in eine reiche Familie hineingeboren. Ich habe immer das Gefühl, mir könnte alles morgen weggenommen werden. Aber keiner garantiert mir das. Also will ich so lange so hart arbeiten, wie ich kann."