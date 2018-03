Bachelor zieht um - aber ohne Herzdame Kristina

Der TV-Bachelor Daniel Völz gibt sein Leben in den USA auf. Er zieht zurück nach Deutschland - doch mit seiner Auserwählten Kristina Yantsen will er weiter eine Fernbeziehung führen.

Er zieht alleine nach Berlin

Völz spielte schon längere Zeit mit dem Gedanken, Amerika den Rücken zu kehren und von Sarasota in Florida zurück nach Deutschland zu ziehen. Der 33-Jährige lebte schon früher in Berlin und freut sich, nun wieder in seiner alten Heimat zu sein. "Ich bleibe meinem Kiez treu. So verändert sich nicht viel für mich, ich habe den gleichen Bäcker, Supermarkt und die gleichen Nachbarn", plaudert der Rosenkavalier im Gespräch mit der Bild aus.

Der Umzug hat noch einen weiteren großen Vorteil: "Außerdem wohnen meine Großeltern direkt um die Ecke, ich bin ein absoluter Familienmensch und die Familie in der Nähe zu haben hat mir in Florida echt gefehlt."

Nun ist Daniel fleißig damit beschäftig, sein neues Heim zu beziehen: "Momentan mache ich meine Wohnung nach und nach fertig, es macht großen Spaß."

Foto: MG RTL D

Kristina bleibt in Essen

Obwohl er im TV die große Liebe suchte und offenbar auch fand, handelt es sich bei seiner neuen Wohnung immer noch um eine Junggesellenbude. Seine Herzensdame bleibt nämlich in Essen. "Kristina wird vorerst nicht nach Berlin ziehen. Wir lassen ganz entspannt alles auf uns zukommen und setzen uns nicht unter Druck", sagt der Immobilienmakler.

700 Kilometer trennen die beiden nun also. Wie oft sich das Paar jetzt zu Gesicht bekommt, wird sich weisen. Schon nach dem Finale der RTL-Show haben sich die beiden wochenlang nicht gesehen.