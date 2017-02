"Babe" packt über "Dirty Dancing" aus

Mit ihrer berühmten Hebefigur-Szene in Dirty Dancing schrieben Patrick Swayze und Jennifer Grey 1987 Filmgeschichte. Doch so sexy der Tanzunterricht im Wasser im Film auch ausgesehen haben mag, so strapaziös waren laut Grey die Dreharbeiten.

Keine guten Erfahrungen

In der kultigen See-Szene bringt Swayze als Tanzlehrer Johnny der 17-jährigen Frances "Baby" Houseman (Grey) in einem See eine Hebefigur bei, die sie bei ihrer Tanzaufführung am Ende des Films gemeinsam vor Zusehern präsentieren.

Doch was auf der Leinwand ein Millionenpublikum begeisterte, war für die Darsteller ein Albtraum.

"Ich erinnere mich daran, dass es sehr, sehr, sehr kalt in diesem See war", so die heute 56-Jährige gegenüber Sunday People. "Es fühlte sich nicht gut an. Ich erinnere mich daran, gedacht zu haben: Kann man sterben, wenn einem die Nippel vor Kälte explodieren?"

Foto: verleih

Heute würde sie sich diese Torturen nicht mehr antun: "Du musst schon wirklich jung sein und unbedingt Karriere machen wollen, um bei so einer Kälte so lange ins Wasser zu gehen."

Doch auch Patrick Swayze hatte beim Dreh so seine Wehwehchen. Er habe wegen einer Knieverletzung enorme Schmerzen gehabt, so Grey. Dass er sie immer wieder hochheben musste, sei für ihn ein Krampf gewesen.

"Das alles fühlte sich ganz und gar nicht gesund an", sagte Grey.

Im Film präsentieren "Baby" und Johnny die Hebefigur in der finalen Tanzszene vor Publikum. Doch auch an das große Filmfinale hat sie keine besonders romantischen Erinnerungen.

"Sie hatten gerade die Bühne gestrichen und sie fühlte sich total klebrig an. Die Farbe klebte an meinen Füßen und ich konnte mich nicht richtig drehen", erzählte die "Baby"-Darstellerin jetzt.

Foto: verleih

Hunderte Leute seien um sie herum gesessen und sie hatte die ganze Zeit über Angst, vor den Augen der Zuschauer hinzufallen.

Chemie stimmte nicht

Doch das alleine war nicht das Problem: Der 2009 verstorbene Schauspieler und seine Filmpartnerin kamen auch sonst eher schlecht als recht miteinander aus. Auf der Leinwand gaben sie zwar ein Liebespaar. Privat stimmte die Chemie zwischen den beiden Darstellern allerdings gar nicht. Swayze selbst hatte sich in seiner Autobiografie über Grey beschwert: "Ständig fing sie an zu lachen und wir mussten deshalb einige Szenen dauernd wiederholen. Für so etwas habe ich keine Geduld."

Aus dem Archiv:

Stars, die ihre Filmpartner nicht küssen wollten