Neue Liebe für ORF-Moderator Roman Rafreider

ORF-Moderator Roman Rafreider ist wieder im Liebesglück. Denn bei der "Schmuckstars"-Gala zeigte er sich mit einer neuen Frau an seiner Seite und stellte sie auch als seine Freundin vor. Ihr Name ist Victoria Koraiman und sie ist in der Immobilienbranche tätig.

Rafreider hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Ende 2018 wurden Ermittlungen der häuslichen Gewalt bekannt. Seine Ex-Freundin hatte Anzeige erstattet. Vom ORF wurde ihm daraufhin eine Bildschirmpause verordnet.

Im KURIER sagte er damals: "Ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau geschlagen. Übrigens auch keinen Mann." Zu diesem Schluss kamen dann auch die Gerichte, denn das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, da die Vorwürfe haltlos waren.