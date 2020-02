Marcin God: Auf diesen Künstler steht auch Kicker-Ass David Alaba

Der österreichische Unternehmer Florian Koschat ist aber wohl sein größter Fan, schließlich war er auch sein Entdecker. „Sein Talent hat mich von der ersten Sekunde an fasziniert. Die Mischung aus Pop-Art und naturgetreuer Kunst, die Marcin mit verschiedensten Materialien aufarbeitet, ergeben ein stimmiges und einzigartiges Konzept. In kürzester Zeit hat er sich am Kunstmarkt weit nach vorne katapultiert.

Bald folgen sogar internationale Ausstellungen. Ich bin überzeugt, dass er erst am Anfang seiner erfolgreichen Künstlerkarriere steht“, meint dieser.

Noch bis zum Sommer können Glods Kunstwerke vor Ort bestaunt werden, danach geht es für den Kunst-Newcomer weiter auf eine Kunstmesse nach New York und Ende des Jahres nach Miami und Shanghai.