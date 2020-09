Kreuzfahrt-Gäste sind über Top-Koch Johann Lafer verärgert

Neben Johann Lafer wird auch der deutsche TV-Koch Tim Raue zwei Schiffsreisen kulinarisch begleiten. Während sich einige darüber freuen und von einer "wirklich tollen Sache" sprechen, bringt das Engagement der beiden Spitzengastronomen andere dazu, vor Wut zu kochen. "Ist ja toll. Kostenloser Kreuzfahrttrip für unsere Starköche. Bisher war das Essen auch ohne die beiden immer super", erbost sich etwa ein Facebook-Nutzer.

Ein anderer geht sogar noch weiter und behauptet, ein negatives Erlebnis mit Johann Lafer gehabt zu haben. "Auf der Herz in 2019 hat Herr Lafer sich mit seiner Entourage und so genannten Friends of Lafer keine Freunde gemacht. Leider bilden sich die Herren und Gefolge eine Menge ein und haben Null Respekt gegenüber den Gästen die sich nicht für oberflächliche VIPs und Wanna be VIPs interessieren."

Auf Nachfrage des KURIER wollte Johann Lafer sich nicht zu den Kommentaren äußern.