Julia Louis-Dreyfus schockierten zwei nackte Männern in Tiroler Sauna

Hollywood-Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus (bekannt aus der TV-Serie "Seinfeld") drehte im Februar 2019 gemeinsam mit Will Ferrell die Komödie „Downhill“ in den Tiroler Bergen. Und dabei kam es zu einem für die Schauspielerin eher erschreckenden Zwischenfall.

Sie wollte sich nach einem anstrengenden Drehtag in einer Sauna entspannen. "Okay, also, ich gehe nackt in die Sauna, aber in Österreich bin ich hereingekommen und da waren schon zwei nackte Männer", erzählte sie in einem Interview mit der „ Herald Sun“.

Ja eh, ist so bei gemischten Saunen, für die US-Amerikanerin war das aber zu viel. „Ich sagte nur: ,Boop!‘, drehte mich um und ging schnell wieder hinaus. Ich fühle mich in so einer Situation einfach nicht wohl, will aber niemanden gegenüber respektlos sein, den das nicht stört", sagte sie.

Jessica Biel passierte das auch schon

Moment mal, das erinnert doch an etwas. Auch Schauspiel-Kollegin Jessica Biel machte eine ähnlich "traumatische" Erfahrung in Österreich. 2012 urlaubte sie mit ihren Freundinnen kurz vor ihrer Hochzeit mit Justin Timberlake in einer Almhütte.