Jetzt ist der Hochzeitstermin fix: Wann Richard Lugner wieder Ja sagen wird

Was war das nicht für ein Hochzeits-Wirr-Warr in den letzten Tagen bei Baumeister Richard Lugner (91) und seiner Simone (42). Denn als Simone via "Heinzl & die VIPs" versehentlich das Hochzeitsdatum ausplauderte, war das Chaos perfekt.

Als Lugners Ex-Frau Christina (58) nämlich Wind davon bekam, sprach sie sogar ein "Heiratsverbot bevor Tochter Jacky heiratet" aus.

Doch dies dürfte alles nichts gebracht haben, denn am Sonntagvormittag meldete sich Lugner beim KURIER und verkündete den 1. Juni 2024 als offizielles Hochzeitsdatum. "Generell ist es ein Ding der Unmöglichkeit, Simone zu sagen, wir verschieben die Hochzeit, weil Mausi das will, da wäre sie tödlich beleidigt und würde überhaupt nichts mehr von mir wissen wollen", seufzte Lugner.