Hollywood-Star Morgan Freman zu Gast im Salzkammergut

Für ein spektakuläres Rahmenprogramm sorgten erneut "The Flying Bulls & Friends", beim Innovation Talk "Automotive & Aviation" wurden mögliche Szenarien mobiler Zukunft diskutiert.

Während die jährliche Gala im Beverly Hilton-Hotel im Frühjahr in Los Angeles über die Bühne geht, fand die europäischen Ausgabe der Award-Show nach 2018 und 2019 erneut in der scalaria statt.

Begrüßt wurden die rund 450 Gäste von scalaria Hausherrn Peter Gastberger. Charmant führte Annabelle Mandeng als Moderatorin durch den Abend. Aktuell ist die deutsche Schauspielerin in der Netflix-Erfolgsserie Vikings: Vallhalla zu sehen.

Als leidenschaftlicher Pilot ist Morgen Freeman selbst Teil der Living Legends of Aviation Hall of Fame und unterstĂĽtzt damit die Kiddie Hawk Foundation, die Kinder in jungen Jahren fĂĽr die Fliegerei begeistert.

Gemeinsam mit seiner Partnerin Linda Keena betonte er seine Verbundenheit zu Österreich. Im Gespräch erzählten sie, dass sie die Gegend rund um den Wolfgangsee zu den Schönsten der Welt zählen.

"Nach unserer Ankunft in Salzburg und einem beeindruckenden Rundflug mit der DC-6 der Flying Bulls ging es am Freitag mit dem Wasserflugzeug weiter an den Wolfgangsee. Der heutige Tag gestaltet sich perfekt und wir freuen uns, Teil der Gala in der scalaria zu sein“, so Freeman über die ersten beiden Tage im Salzkammergut und in der scalaria.

Er traf übrigens auch auf Startos-Springer Felix Baumgartner. Und hoffentlich hat Baumgartner ihn auch gleich erkannt. Facebook-Nutzer wissen ja, dass es da 2013 eine kleine „Verwechslung“ gegeben hat.