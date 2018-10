Ermutigende Motivations-Tipps von Stuntfrau Miriam Höller

Jetzt möchte die Ex-GNTM-Kandidatin auch anderen helfen. Auf ihrem eigenen Youtube-Channel gibt sie einfühlsam Motivations-Tipp und spricht auch darüber, wie sie es geschafft hat, die schweren Zeiten zu überstehen. Fans können ihr schreiben und sie versucht alle Fragen zu beantworten. "Alles was uns im Leben passiert muss einen Sinn haben, auch alle Rückschläge bedeuten irgendetwas Gutes für uns", ist sie überzeugt.

Und sie gibt auch offen und ehrlich zu, dass sie bis heute Tage hat, an denen sie gar nicht aufstehen mag. "Da liege ich nur im Bett und verfluche das Leben, solche Momenten muss man auch zulassen. Man darf das nicht verdrängen, aber es ist auch wichtig, da wieder raus zu kommen."

Ihre Fans sind begeistert, zahlreiche positive Rückmeldungen kann Miriam schon verbuchen. " Ein Wahnsinns-Video, so emotional und so unfassbar wertvoll und vor allem unglaublich verständlich erklärt!! Man hört in jedem Satz, den du von dir gibst, dass du weißt von was du sprichst und es macht irre Spaß dir dabei zuzuhören, ganz großes Kompliment und weiter so!", ist da zum Beispiel zu lesen.