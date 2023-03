Eine Dose soll die Liebe zwischen Swarovski und Mateschitz beweisen

Zumindest will man jetzt einen Hinweis auf Swarovskis Instagramprofil entdeckt haben - nämlich eine Dose, beziehunsgweise Bilder mit einer bestimmten Dose, die die schöne Tirolerin in ihren Storys gepostete hat.

Da hielt sie nämlich ein Red Bull in der Hand. Und aufmerksame Beobachter wollen darin just den Beweis der Liebe zwischen den beiden sehen - also quasi eine geheime Bestätigung der Gerüchte. So nach dem Motto, nicht nur Red Bull verleiht Flügel, sondern auch die Liebe beflügelt den Einfallsreichtum oder so.

Jedenfalls, offiziell bestätigt wurde von beiden noch nichts.

Zumindest sind die zwei einflussreichen Familien schon mal miteinander in Berührung gekommen.

Laut den „Salzburger Nachrichten“ hat Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz im Mai 2022, also ungefähr 5 Monate vor seinem Tod, für 10 Millionen Euro das „Maria-Theresien-Schlössl“ aus dem Besitz der Familie Swarovski gekauft, genauer gesagt schien als Verkäuferin der Liegenschaft Erika Swarovski, Gattin von Unternehmensgründer-Urenkel Gerhard Swarovski, auf.