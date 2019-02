Der Wiener Operbnall in Zahlen

50 Firmen aus den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland, Salzburg, Steiermark und Tirol sind mit einem Auftragsvolumen von rund 1,5 Millionen Euro beschäftigt. "Die Wiener Staatsoper lukrierte durch den Opernball Einnahmen in der Höhe von rund 4,7 Millionen Euro bei Gesamtausgaben von rund 3,6 Millionen Euro - somit ca. 1,1 Millionen Euro Reingewinn", so Großbauer.

150 Musiker sorgen für die gute Stimmung, 250 Sicherheitspersonen dafür, dass diese auch so bleibt. In einer einzigen Opernball-Loge werden bis zu 400 Glaserln geleert. 600 Sektkübel werden bereitstehen. Genau wie 40.000 Gläser und 5.000 Besteckteile. Einer rauschenden Ballnacht steht also nichts mehr im Wege.