Schicksalsschlag für Cathy Lugner

Um die Situation als Familie besser bewältigen zu können, unterstützt Cathy ihre Mutter Maria Schmitz bestmöglich. "Das ist ganz viel Arbeit, was auf meine Mama zukommt. Und dadurch, dass meine Mutter selber langsam krank wird und Probleme mit den Knochen hat, meine Schwester arbeitet Vollzeit, mein Bruder wohnt in Wien - somit bleibe ich als Einzige, die das so ein bisschen übernehmen kann", erzählte das Ex-Model.