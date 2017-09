Arnold Schwarzenegger hat sich im Passauer Stephansdom einen Kindheitstraum erfüllt. Überraschend tauchte der "Terminator" am Mittwoch zum Orgelkonzert in dem bayrischen Gotteshaus auf, wie die Diözese Passau laut Kathpress mitteilte. "Seit 70 Jahren, seit meiner Geburt, will ich die Passauer Orgel erleben", sagte Schwarzenegger.

Arnie ohne Allüren