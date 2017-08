Wir wollen auch etwas für Leute singen, die nicht jeden Tag in die Oper gehen", lassen Anna Netrebko und Tenor-Gemahl Yusif Eyvazov wissen. Das klassische Power-Paar wagt sich erstmals auf unbekanntes Terrain. 18 lyrische Balladen des populären russischen Komponisten & Sängers Igor Krutoy über die Liebe haben sie für ihr erstes gemeinsames Album "Romanza" ( für das Label DG-Panorama) eingespielt. "Bei unseren Open-Airs gingen uns fast schon die Arien aus", sagt Netrebko.

Foto: /Instagram

Krutoys Mischung aus Pop und Kanzonen haben sie überzeugt. Ob es mit populärer Musik weiter, lässt man offen – "wenn sich ein guter Komponist findet, warum nicht", so "Donna Anna". Ihr Gemahl behält den kühlen Blick für die Realitäten des Klassik-Betriebs.

Dass Puristen im opernaffinen Publikum am Unternehmen zweifeln könnten, stört ihn nicht: "Wir wissen, dass diese Musik viele Leute lieben werden." Beider Stimmen hat übrigens Riccardo Muti, der große italienische Dirigent vereint. Das war anno 2014, als sie einander an der römischen Oper bei den Proben zu Puccinis "Manon Lescaut" kennen- und lieben lernten.

Nun triumphiert Netrebko erstmals in ihrer großen Karriere als "Aida". Ehemann Eyvazov wird sein "Celeste Aida" aber ohne sie auf die Salzburger Bühne bringen. "Kein Problem, das wird woanders geschehen", sagt er.

In der kommenden Saison steht dafür großes Gemeinsames bevor: etwa die Eröffnung der Mailänder Scala mit Giordanos "Andrea Chenier". Netrebkos "Lohengrin"-Einspielung führt derzeit die Klassikcharts an. Gut möglich, dass sie auch bald die Pop-Charts stürmt. Anna Netrebko, cool: "Es kommt, wie es kommt. Ich konzentriere mich auf meinen Gesang."

Über die Liebe zu Schrott: "Nur Sex war gut"