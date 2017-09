Sie ist eine der ganz Großen in Hollywood, doch selbst Julia Roberts ist vor Unsicherheit nicht gefeit. Um nicht aufs Abstellgleiß zu geraten, soll sich die Schauspielerin immer mehr kasteien.

Julia Roberts: Midlife-Crisis?

Im Oktober wird der Pretty Woman-Star 50 Jahre alt. Für die dreifache Mutter offenbar ein Grund, ihrem Image ein Makeover zu verpassen.

Bisher galt Roberts als eine der wenigen Ausnahmen in Hollywood: Sie lebte lieber ein zurückgezogenes Leben, als sich dauernd bei Events am Red Carpet zu inszenieren. Privat gibt sich die Schauspielerin gern entspannt im Schlabberlook. Auch ein paar Kilo mehr und Fältchen traut sich Roberts zu zeigen. Doch das soll sich nun ändern: Seit Kurzem steht bei dem Hollywoodstar neben einer strengen Diät auch tägliches Sporteln auf dem Programm: "Sie steht vor Sonnenaufgang auf und begibt sich aufs Laufband oder den Stepper", behauptet ein Insider gegenüber Radar Online.

Foto: AP/Joel Ryan

Außerdem esse sie nur noch Tofu und rohes Gemüse. Snacks zwischen den veganen Mahlzeiten seien untersagt. Obendrein soll Roberts "tausende Dollar für neue Designer-Kleider, ihre Haare und Beauty-Produkte" ausgegeben haben, um ihren Look aufzupeppen.

Foto: REUTERS/JEAN-PAUL PELISSIER

Die teuren Investitionen machen sich offenbar bezahlt. "Sie sieht fabelhaft aus und hat mit ihrem schlabbrigen Aussehen aufgeräumt", heißt es jedenfalls aus dem Umfeld der Schauspielerin.

