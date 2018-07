Angelina Jolie: Verbietet sie ihren Kids das "Papa"-Wort?

Dass sie mit ihren Intrigen dem Wohl ihrer Kinder schadet, dürfte Angelina Jolie (43) momentan in Kauf nehmen. Diese konzentriert sich seit Monaten vermehrt darauf, ihrem Ex und Kindesvater, Brad Pitt (54), das gemeinsame Sorgerecht zu entziehen. In den Augen der Schauspielerin habe sie als Mutter das alleinige Anrecht darauf.