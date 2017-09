Angelina Jolie: "Mich muss nicht jeder mögen"

Vor einigen Jahren hat Angelina Jolie zugegeben, dass sie keine richtigen Freunde hat. Nur mit Brad teile sie alles. Und weibliche Freunde habe sie überhaupt noch nie gehabt. Da Ehemann Brad Pitt jetzt aber Geschichte ist, hat sie nun ihre Kinder, auf die sie zählen kann, wie sie stolz in einem Gespräch anlässlich ihrer Filmpremiere von "First They Killed My Father" erzählt.

Noch nie habe sie so viel Unterstützung erhalten, wie von ihrem Nachwuchs Maddox (16), Pax (13), Zahara (12) und Shiloh (11) sowie den neunjährigen Zwillingen Vivienne und Knox.

"Sie helfen mir wirklich so viel. Wir sind so eine Einheit. Sie sind die besten Freunde, die ich jemals hatte. Niemand hat in meinem ganzen Leben so sehr zu mir gestanden wie sie."

Foto: REUTERS/MARK BLINCH

Nach der Trennung im September 2016 hat sich Angelina mit den Kindern neun Monate lang in ein Haus in Malibu eingemietet, bevor sie sich auf die Suche nach einem neuen Heim machte. Gegenüber der New York Times gibt sie zu: "Ich habe ein paar Monate gebraucht, um zu realisieren, dass ich es tun muss. Dass es da ein Zuhause geben muss. Ein neues Zuhause." Dieses habe sie mittlerweile gefunden und die Familie sei dort sehr glücklich.

Was andere Leute über sie denken, ist ihr nicht wichtig, so Jolie weiter. Lediglich die Meinung ihrer Kinder interessiere sie: "Ich erwarte nicht, dass ich diejenige bin, die jeder versteht oder mag. Wenn das nicht so ist, ist das in Ordnung, denn ich weiß, wer ich bin und die Kinder wissen das auch."

Inszenierung als Über-Mutter am Red Carpet: