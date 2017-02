Im Zuge ihrer Kambodscha-Vistite demonstrierte Angelina Jolie, wie man Skorpione und Spinnen zubereitet - und ließ sich die Insekten zusammen mit ihren Kindern für die BBC vor laufender Kamera schmecken.

Jolie lässt Kinder Insekten kosten

Jolie zeigte ihren Kindern, dass man bei den Taranteln zunächst die Zähne aus den Kiefer ziehe, bevor man diese anbrät. Auch Skorpione landeten in der Pfanne der Oscarpreisträgerin. Anschließend ließ langte Jolie nicht nur selbst zu, sondern ließ auch ihre Kinder kosten.

"Willst du dir eine Spinne teilen?", fragte sie ihre Tochter Shiloh, die zusammen mit der Mama zuerst eine Tarantel versuchte und dann auch einen Skorpion probierte.

"You want to share a spider?" - Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia ????https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD — BBC News (World) (@BBCWorld) 20. Februar 2017

Nur Sohn Knox schien von der eigenwilligen Kost nicht wirklich begeistert zu sein. "Schmeckt wie fade Chips", lautete sein Urteil.

Jolie promotet derzeit ihren neuen Film "They Killed My Father", in dem es um den Völkermord geht, der zwischen 1975 und 1979 in Kambodscha stattgefunden hat.

"Ich denke, die Insekten waren immer Teil der hiesigen Ernährung", erklärte Angelina Jolie ihren Kindern, während sie ihre Kochkünste demonstrierte. "Im Zuge des Krieges dienten sie jedoch zum Überleben, natürlich. Als die Leute am Verhungern waren, konnten sie dank Dingen wie diesen überleben."

Dann erzählte Jolie auch noch über ihre persönlichen Erfahrungen mit Insektenkost. Sie hätte während ihrer ersten Kambodscha-Reise das Experiment gemacht: "Du fängst mit den Grillen an. Grillen und Bier. Dann arbeitest du dich zur Tarantel vor."

Jolie spricht über Ehe-Aus

In der Vergangenheit hatte Angelina immer wieder betont, wie wichtig es ihr ist, dass ihre sechs Kids Maddox, Pax, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Knox und Vivienne mit verschiedenen Kulturen in Berührung kommen ( dazu mehr ). Auch künftig stehe die Erziehung ihrer Kinder für sie an erster Stelle, verriet die 41-Jährige in ihrem ersten Interview nach der Trennung von Brad Pitt.

Jolie: "In fünf Jahren würde ich gern um die Welt reisen, um meine Kinder zu besuchen. Ich hoffe, dass sie dann glücklich sind und wirklich interessante Dinge machen. Ich werde sie unterstützen." Bis dahin möchte sie ihren Kindern ein Vorbild sein. "Sie sollen ein Gefühl dafür bekommen, zu was sie fähig sind."

Foto: APA/AFP/TANG CHHIN SOTHY

Über das Ehe-Aus sagte sie außerdem: "Es war eine sehr schwierige Zeit. Wir werden diese Zeit überstehen und hoffentlich deswegen eine stärkere Familie werden."